Politie pakt in vrieskou dekens van daklozen af

Sinds enkele weken is het humanitaire opvangcentrum in Parijs, dat op 10 november door de Franse staat en de stad Parijs is geopend en dat bedoeld is om nieuw aangekomen migranten te verwelkomen en te begeleiden, overvol geraakt. Ongeveer 100 tot 150 mensen per dag proberen om daar te worden toegelaten en velen moeten enkele dagen buiten slapen voordat er een plaats voor ze beschikbaar komt.

Terwijl de temperatuur onder het vriespunt is gedaald, is het politiegeweld de laatste tien dagen toegenomen, vooral in de wijken Chapel en Pajol: de politie schudt migranten 's nachts wakker en neemt hun dekens in beslag. Teams van Artsen zonder Grenzen hebben de laatste week al acht mensen moeten ondersteunen die van onderkoeling dreigden te sterven.

Sinds juni zijn ongeveer dertig kampen in Parijs ontmanteld en het grootste deel van de migranten werd ondergebracht in een tijdelijke huisvesting. Na de evacuatie van het laatste kamp in de wijk Stalingrad begin november, kondigde de regering aan dat er geen nieuwe kampen zullen worden getolereerd, en worden de vroegere plekken waar migranten zich verzamelden intensief door politiepatrouilles gecontroleerd.

In hartje winter moeten overheden in staat zijn om opvangplaatsen voor alle migranten te bieden, en wel met spoed. In plaats daarvan nemen de veiligheidstroepen hun dekens in beslag en dwingen ze hen midden in de nacht uren te gaan staan in de rij wachtenden in een vergeefse poging om het publiek vooral niet te laten zien hoe hoog de nood is. Deze ontkenning van de werkelijkheid door middel van geweld moet stoppen ", zegt Corinne Torre, programma co÷rdinator van Artsen zonder Grenzen.

