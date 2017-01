UFO-meldpunt nog geen verklaring voor vreemd rond object met gat erin

Hoewel de meeste meldingen, vaak voorzien van filmpjes, door het Belgisch UFO-Meldpunt wel vrij snel logisch kunnen worden verklaard als gevolg van een vliegtuig, vogel, ster of satelliet is dat bij het volgende filmpje gemaakt met een dashcam niet het geval.De ingestuurde beelden zijn van 19 augustus 2015 en zijn in de ochtend om 09.28 uur gemaakt in het Belgische Pinte, vlak onder Gent en de Nederlandse provincie Zeeland.We zien vanuit de dashcam dat de auto moet wachten voor een verkeerslicht. Als het filmpje 48 seconden heeft gespeeld zien we op de hoogte van het rode ronde verkeerslicht rechts in beeld een zwarte stip verschijnen die horizontaal naar links beweegt (zie rode omcirkeling op foto).Op 1:17 maakt de auto een bocht naar rechts en verdwijnt de ufo uit het beeld. Daarna verschijnen er nog meer ingezoomde en vertraagde beelden waardoor duidelijker is te zien dat het object een soort van ronde ring is met een gat erin.Het Belgisch UFO-Meldpunt laat aan het eind van de video weten dat 'het onderzoek naar deze melding momenteel nog bezig is'. De site doet de oproep aan 'getuigen van deze waarneming' om melding te doen van via het meldingsformulier 'UFO melden'. De beelden zijn inmiddels ruim 100.000 keer bekeken.