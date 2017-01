Krijgen kinderen te snel een bril?

Kinderen krijgen te makkelijk een bril aangemeten, zegt een groep oogartsen en onderzoekers van het Erasmus MC. Hun ogen worden dan gaandeweg steeds een beetje minder, terwijl je met speciale lenzen of druppels hun zicht kunt verbeteren. Voor Kyans ogen is het te laat, ze heeft al min tien, maar door de druppels wordt het in ieder geval niet meer erger.

09-01-2017 09:33:51

een min bril krijg je door veel dichtbij te focussen als je jong bent. dus veel lezen of telefoons/tablets etc.

de druppels zijn verdovingsdruppels waardoor je niet meer kunt accommoderen.

beter is je kind niet 5 uur per dag met een telefoon te laten spelen..