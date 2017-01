Man dood na zwavelzuuraanval ex

Hij was tot aan zijn nek toe verlamd en zijn lichaam vrijwel volledig verminkt. De oorzaak: een zwavelzuuraanval van zijn ex in zijn slaap. Na een lijdensweg van 15 maanden is de 29-jarige Mark van Dongen afgelopen maandag overleden. Zijn broer doet hier zijn verhaal.



Het gebeurde op 23 september 2015 in Bristol, waar Mark woonde, vertelt broer Bart (34). "Zijn ex had nog een sleutel van zijn appartement en is daarmee via de achterdeur naar binnengekomen. Terwijl hij sliep, heeft ze een emmer zwavelzuur over hem heen gegooid."



Volgens Bart was er niets tussen zijn broertje en ex-vriendin voorgevallen. "Ze kon het gewoon niet verkroppen dat Mark het had uitgemaakt. Niemand had dit verwacht. Ze is een paar keer in Nederland geweest en leek heel normaal. Ze heeft hier zelfs met mijn kinderen aan de keukentafel getekend."



Door de zwavelzuuraanval verloor Mark zijn linkerbeen, een oog en een oor. Acht maanden lang werd hij in een Engels ziekenhuis in coma gehouden. Toen hij bijkwam, moest hij opnieuw leren praten. "In het begin communiceerden we met hem door letters aan te wijzen."



"De hele dag door had hij jeuk aan zijn littekens", vervolgt Bart, "waar hij helemaal gek van werd. Daarnaast had hij helse pijn. Zwavelzuur blijft zich dooreten in je lichaam, van binnen was hij helemaal kapot."

Om zijn zoon bij te staan, reed Barts vader Kees continu op en neer naar Bristol. Omdat die reizen duur waren en hij geen geld had voor een overnachting, sliep hij in zijn Opel Combo. "Zelf als het vroor, lag hij daar. Van het ziekenhuis mocht hij niet bij Mark op zijn kamer slapen."



Volgens Bart werd Mark slecht behandeld in Engeland. "Een keer vond mijn vader mijn broertje in zijn eigen ontlasting. Omdat er personeelstekort was, heeft hij hem toen zelf maar verschoond."



Eind november werd Mark overgeplaatst naar het Mariaziekenhuis in het Belgische Overpelt, op 10 minuten afstand van het huis van zijn vader. "Bouwbedrijf Derdaele, waar mijn vader werkt, had een privé-ambulance betaald. De artsen in het ziekenhuis zeiden dat Mark nalatig is behandeld en dat veel van de schade voorkomen had kunnen worden."



"Eenmaal in België zat mijn vader 22 uur per lang aan het ziekenhuisbed. Maandenlang heeft hij niet kunnen werken en door alle reizen naar Engeland heeft hij zich diep in de schulden geworpen." Om zijn vader te helpen heeft Bart een doneerpagina opgezet.



Afgelopen maandag overleed Mark. "Zijn lichaam was op", zegt Bart. De ex van Mark zit in voorlopige hechtenis. Op 24 april begint de rechtszaak tegen haar. Mark is donderdag begraven.

Volgens Bart werd Mark slecht behandeld in Engeland.

op dit soort momenten zou je bijna willen dat de ex op gelijke wijze wordt bestraft, oog om oog tand om tand... Gelukkig is dat maar een tijdelijke insanity van mijn kant.

