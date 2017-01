Actie met een boodschap: model bedelt voor borstvergroting

Mensen gaan soms heel ver om hun droom uit te laten komen. Maar in je bikini op straat geld inzamelen voor een borstvergroting? Het model Juliane Snekkestad deed het in Londen.Veel voorbijgangers geloofden niet wat ze zagen toen ze Juliane in haar bikini zagen staan met een kartonnen bord. Op het bord stond de tekst 'Model: need money for boob job'. De reacties worden gefilmd en dat is niet zomaar. De echte reden dat het model daar stond was namelijk een hele andere.In de video is te zien dat het model nogal wat aandacht trekt. Om haar heen verzamelen zich veel mensen die foto's maken, geld geven en opmerkingen maken. En man gaat zelfs zover dat hij haar 1000 pond aanbiedt voor een nacht samen, 'om je te helpen'. Een vrouw probeert haar juist over te halen om geen plastische chirurgie te laten doen.En dat is ze ook helemaal niet van plan. De hele actie was opgezet door een vlogger die er aandacht mee wilde vragen voor borstkanker. Het geld dat door mensen is gegeven wordt volgens de vlogger gedoneerd aan een goed doel.