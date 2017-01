Een gezond leven? Ga eens naar het cafe!

Drinken met andere mensen heeft verborgen voordelen, omdat je meer sociale contacten opdoet en daardoor heb je minder stress en leef je langer, wijst een studie uit.



Dat schrijft de Britse The Times. Over het algemeen wordt het drinken van alcohol als negatief gezien. Zo wordt aangeraden om niet meer dan één glas per dag te drinken en minstens twee dagen per week helemaal niet. Maar psychologen van de Universiteit van Oxford denken dat er wordt voorbij gegaan aan de positieve kanten: het maakt ons gelukkiger en we krijgen er meer vrienden door.



De psychologen ondervroegen mensen die naar een café gingen en het bleek dat degenen die geregeld daar naar toe gingen meer sociale contacten hadden en tevredener waren met hun leven.



Het is belangrijk dat je mensen om je heen hebt op wie je kunt terugvallen, terwijl ook minder stress van belang is. De wetenschappers denken dan ook dat dit verborgen voordelen van drinken met andere mensen weergeeft.



Sociale netwerken zijn voor ons het belangrijkst tegen geestelijke en lichamelijke kwalen, zegt onderzoeker Robin Dunbar. Het drinken van alcohol heeft volgens hem mogelijk hetzelfde effect als dansen, zingen en het vertellen van verhalen.



Of je per se bier of wijn moet drinken in het café? Misschien zijn niet-alcoholische dranken ook wel prima.

Veel te lawaaierig.

En al helemaal niet naar een sportschool.

