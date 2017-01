Familie krijgt 29 reacties op flessenpost overleden schipper

Hoeveel flessenpost de Canadese schipper Lewis Knight in zijn leven de zee in heeft gegooid, weet zijn familie niet. Maar wel dat het er heel wat moeten zijn geweest. De afgelopen veertig jaar belandden er al 29 brieven op hun deurmat, afkomstig van mensen die een aangespoelde fles hadden gevonden.Inmiddels is Lewis Knight al vijf jaar overleden, maar nog steeds komen er brieven binnen. "Hierdoor is het alsof we af en toe nog een teken van leven van onze vader krijgen", zegt zijn dochter Yvonne tegen Buzzfeed. "Veel mensen beschrijven de plek waar de fles is gevonden en sommigen sturen zelfs familiefoto's mee.""Hij was nieuwsgierig naar hoe groot de oceaan was en hoe ver zijn flessen zouden reizen", zegt Susan, een andere dochter. Dat de flessen een behoorlijke afstand afleggen, blijkt uit de reacties die ze krijgen. De familie heeft al brieven uit onder meer Noorwegen, IJsland en Sicilië ontvangen.Afgelopen week was het weer raak: toen kreeg de familie een bericht uit Ierland van Donal ó Gallchoir. Tijdens een strandwandeling met zijn dochters vond hij in het plaatsje Donegal een zeebericht uit 2004 van Lewis Knight. Hij probeerde contact te zoeken via het adres dat op het briefje stond, maar zonder succes. Uiteindelijk vond hij Knights nabestaanden via de Facebookgroep Lost At Sea."Ik denk dat zijn kinderen blij zijn dat er nog berichten van hun vader in de oceaan drijven en soms gevonden worden", zegt Gallchoir. "Het laat zien dat zijn geest nog leeft en hij niet vergeten zal worden."