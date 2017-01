Vrouw bidt per ongeluk jarenlang voor Lord of the Rings-poppetje

Ze dacht dat de heilige Antonius, patroonheilige van de verloren voorwerpen, haar gebeden aanhoorde, maar eigenlijk was het een elf die al jaren haar gebeden binnenkreeg. De overgrootmoeder van de Braziliaanse Gabriela Brandão vergiste zich in de twee en richtte haar gebeden jarenlang aan Elrond van Rivendel uit The Lord of the Rings.Gabriela dacht het beeldje waarvoor haar overgrootmoeder elke dag bad, te herkennen van ergens, dus ging ze op onderzoek uit. Na een korte internetzoektocht ontdekte ze dat haar gebeden gehoord werden door niemand minder dan Elrond de elf, heer van Rivendel uit de beroemde boeken- en filmreeks The Lord of the Rings. De elf wordt in de films gespeeld door Hugo Weaving, die ook Mr. Smith speelt in de Matrix-films.,,Mijn oma bidt elke dag tot dit poppetje van de heilige Antonius", zette Gabriela op Facebook, waarbij ze de foto's van het Lord of the Rings-poppetje plaatste. Haar bericht is inmiddels bijna 4000 keer gedeeld.Ondertussen bidt Gabriela's overgrootmoeder wel tot een beeltenis van de echte heilige Antonius.