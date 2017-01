Je wilt niet dronken in de krant. Dan koop je toch alle kiosken leeg!

De Amerikaan Joseph T. werd aangehouden met zijn auto terwijl hij had gedronken. Om te voorkomen dat vrienden en familie zijn foto in de krant zagen kocht hij bijna duizend exemplaren op. Maar of het hielp?



Heb je gedronken, is er ook nog eens controle. Je schaamt je natuurlijk dood en dan komt het ook nog eens in de krant. Wat doe je dan?



Joseph T. besloot in een wanhoopsactie een aantal krantenstalletjes af te gaan en alle kranten die ze daar nog hadden te kopen. Dat was een dure grap. Hij kocht een kleine duizend exemplaren en elke krant kost 1,25 dollar. Dat kostte hem dus zo'n 1250 dollar.



Of het veel hielp kun je je afvragen. De Times of Wayne County heeft een oplage van circa 12.000, zodat elf van de twaalf gedrukte exemplaren wl onder ogen van lezers kwamen. Verder belde een aantal kiosken met de krant nadat ze waren uitverkocht, waarop ze extra stuks geleverd kregen.



De onfortuinlijke automobilist is er al helemaal niets mee opgeschoten, omdat zijn opkoopactie werd opgepikt door de landelijke media en zijn foto daarop in de hele Verenigde Staten op websites verscheen (en nu dus ook in Nederland).



Hij kreeg trouwens ook nog een extra boete, omdat hij weigerde mee te werken toen de politie een foto wilde maken en vingerafdrukken wilde nemen. Ook wilde hij niet blazen.

Reacties

08-01-2017 09:41:56 allone

Stamgast



WMRindex: 24.508

OTindex: 54.312



Door te proberen om het te voorkomen Hoe word je wereldberoemd?Door te proberen om het te voorkomen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: