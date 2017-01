Menstruerende vrouwen verbannen naar hutjes

Elke maand ondergaan Nepalase meisjes en vrouwen hetzelfde lot: zodra ze menstrueren worden ze verbannen naar hutjes in het bos waar ze alleen slapen en ten prooi vallen aan enge dieren en verkrachters.Omdat ze dan als onrein worden beschouwd en ongeluk zouden brengen, worden ze tijdelijk verbannen uit hun gemeenschap. Hun lot is vastgelegd door fotografe Poulomi Basu. Zij bezocht tussen 2013 en 2016 enkele afgelegen gebieden maakte contact met de vrouwen voor haar fotoreportage 'A Ritual of Exile', het verbanningsritueel dat naar de naam Chaupadi luistert.Op de foto's staan vrouwen in hutten en grotten, vrouwen die verkracht zijn, gebeten door slangen, uitgehongerd en bevangen door de hitte. Ze ondergaan hun lot gelaten en weten dat ze het elke maand, 35 tot 40 jaar lang, moeten ondergaan.Soms leidt de eenzame opsluiting tot gevaarlijke situaties. Zo kwam vorige maand nog een meisje van 15 om het leven toen ze het vuur in het hutje waar ze zat op probeerde te stoken. Ze is vermoedelijk door de rook om het leven gekomen. Een paar weken daarvoor was een 21-jarige vrouw op dezelfde manier om het leven gekomen.Aan de New York Times vertelt fotografe Basu hoe een jong meisje dat bij een genezer om hulp vroeg omdat ze koorts en pijn had tijdens haar menstruatie, geslagen werd. Het meisje zou door haar ongesteldheid hongerige tijgers aantrekken die het vee zouden opeten of mensen ziek maken die bij haar in de buurt kwamen.Chapadi is sinds 2005 verboden bij de Nepalese wet.