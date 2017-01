SUV rijdt dwars door restaurant

Gasten van een restaurant in Michigan (VS) kregen de schrik van hun leven toen een SUV dwars door de muur naar binnen reed. Op beelden van de beveiligingscamera is te zien dat een tafel met drie gasten nét niet geraakt wordt.Volgens de lokale politie wilde de bestuurder de auto parkeren voor het restaurant maar raakte ze waarschijnlijk het gas in plaats van de rem. In de auto zat een vrouw met haar moeder en twee kinderen. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt maar in het filmpje is te zien hoe één van de kinderen weer ongedeerd uit de auto komt.