Deelnemer Dakar Rally geraakt door bliksem en rijdt door

De Dakar Rally is al een beproeving op zich, laat staan als je geraakt wordt door de bliksem. Het overkwam de Slowaakse motorrijder Ivan Jakes.



Jakes had nog 300 kilometer te gaan toen hij geraakt werd in de regio Salar Centenario, ArgentiniŽ. Hij voelde de inslag, maar kon zijn motorfiets in bedwang houden en reed door. Hij finishte, ondanks het bizarre moment, op de vijftiende plaats.



Dokters controleerden Jakes na afloop en gaven hem toestemming door te gaan met de rally. Ze zeiden dat de motor zijn leven heeft gered, omdat deze de elektriciteit door Jakes zelf heen en naar de grond geleidde. "Godzijdank heeft hij zijn voeten niet op de grond gezet", zei een teamgenoot.



