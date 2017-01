Superzon.. maar helaas geen warmte

In november kon je er niet omheen: de supermaan, een maan die groter en helderder was dan gewoonlijk, zou die maand te zien zijn. afgelopen woensdag, twee maanden later, was er de superzon.



De zon stond relatief heel dicht bij de aarde, op 147,1 miljoen kilometer afstand. "Dat is elk jaar zo op 4 januari", vertelt wetenschapsjournalist Carl Koppeschaar. "De baan van de aarde om de zon is een ellips, en geen perfecte cirkelbaan. Daarom is er een punt waarop de aarde het dichtst bij bij de zon staat en ook een punt waarop de zon het verst weg staat van de aarde."



Toch is het wel interessant: de zon was woensdag namelijk 3,4 procent groter en 7 procent helderder. "Dat is vooral te merken in de landen waar het op dit moment zomer is, daar is het dan namelijk warmer. Hier is het winter en hebben we er dus niet veel aan."

Reacties

07-01-2017 14:25:39 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.004

OTindex: 6.588

S . Toch komt dit bericht op WMR. Nu we het toch over de zon hebben: er zijn al 28 achtereenvolgende dagen geen zonnevlekken meer op de zon te zien.

Dat is eigenlijk wel raar. Want de huidige

