Man krijgt speer door zijn hoofd tijdens speervissen

Een man uit de Verenigde Staten heeft een bizar ongeluk overleefd, tijdens het speervissen werd zijn schedel doorboord door een speer. Wonder boven wonder hebben ze de onbekende man in het ziekenhuis kunnen redden.Op het internet zijn foto's opgedoken van de visser, waar te zien is hoe een grote speer de schedel van de onbekende man doorboort, meldt Mirror. Op de foto is te zien hoe de speer het hoofd van de man doorboort, terwijl er bloed uit zijn neus komt. Artsen hebben ervoor kunnen zorgen dat de speer is verwijderd, want op een tweede foto is de man te zien zonder speer. Hij glimlacht terwijl zijn hoofd is bedekt met verband.Bij speervissen wordt er gevist met behulp van een visspeer. Er zijn twee soorten: de een wordt beoefend tijdens het duiken met een metalen speer van 40 tot 60 centimeter, deze wordt weggeschoten door een dik elastiek. De andere vorm wordt vooral gedaan in de Verenigde Staten en Canada, hierbij wordt er met een boot boven de vissen gevaren en er wordt dan op de vissen geschoten met een soort kleine kruisboog. Het is nog niet bekend op welke manier de visser de speer in zijn hoofd heeft gekregen.PAS OP: foto kan als schokkend worden ervaren.