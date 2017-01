Jongen krijgt armband tegen haaien en wordt gebeten

De Amerikaanse surfer Zack Davis heeft als kerstcadeau een armband gekregen die haaien wegjaagt. Opvallend genoeg is hij nu voor het eerst gebeten door een haai.Al van jongs af aan is de Amerikaanse tiener uit Florida verzot op surfen. Daarom gaf zijn moeder hem een armband van Sharkbanz cadeau. De wearable werkt aan de hand van magnetische signalen die een haai in de war brengen en moeten verjagen.Vorige week trotseerde Davis de golven voor het eerst mét zijn nieuwe gadget. “Normaal gezien moet het haaien op een afstand houden, maar ik werd voor de eerste keer in mijn leven gebeten”, klaagt de surfer bij de lokale nieuwszender CBS12. “Ik was in shock. Eerlijk gezegd had ik niet zo veel pijn, maar ik wou zo snel mogelijk uit het water.” In totaal had hij maar liefst 44 hechtingen nodig.Zijn moeder heeft 80 dollar (omgerekend ongeveer 77 euro) betaald voor de bijzondere armband. Ze hoopt dat geld nu terug te krijgen van Sharkbanz.