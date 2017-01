Tienduizenden suprise-eieren aangespoeld op waddeneiland

Een verrassende vondst op het Duitse waddeneiland Langeoog. Daar zijn tienduizenden plastic verrassingseieren en grote hoeveelheden legoblokjes aangespoeld.Het speelgoed zat waarschijnlijk in een scheepscontainer, die gisteren tijdens een storm van een vrachtschip viel en open sprong. Kinderen helpen mee de verrassingseieren op te ruimen. 'Het is pasen in Langeoog', zei de politie grappend. De eieren, zonder chocolade eromheen, liggen over kilometers strand.Het strand ligt ook bezaaid met plastic tassen en ander verpakkingsmateriaal, zei burgemeester Uwe Garrels. "Dat is niet leuk meer, maar een grote bedreiging voor het milieu en zeer schadelijk voor dieren.'' Eilandbewoners willen een grote actie starten om het plastic op te ruimen.