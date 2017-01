Man vergeet parkeerplek auto, half jaar later vindt politie hem terug

De politie in Manchester heeft deze week een automobilist erg blij gemaakt. Ze vonden zijn auto terug die hij een half jaar geleden was kwijtgeraakt.



De man zette in juni zijn auto in een parkeergarage in de Britse stad. Maar blijkbaar was hij er met zijn hoofd niet helemaal bij, want toen hij later wilde terugkeren om zijn auto te pakken, bleek hij geen idee meer te hebben in welke garage hij de auto had neergezet. Na vijf dagen zoeken gaf hij het op. De automobilist besloot zijn auto maar op te geven als gestolen of verloren.



De auto bleek echter helemaal niet gestolen. Afgelopen vrijdag troffen agenten het voertuig aan, netjes geparkeerd in een garage in het centrum van de stad. Of de man zijn parkeerkaartje nog heeft, en of hij überhaupt de parkeerkosten moet gaan betalen, is niet bekend. Maar hij heeft zijn auto in ieder geval wel terug.

