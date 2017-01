Paleiswacht tegen koningin Elizabeth: Bloody hell, ik schoot u bijna neer

Een paleiswacht van het Buckingham Palace stond meteen op scherp toen hij 's nachts een figuur in de tuin zag rond schuifelen. "Wie is daar?", schreeuwde hij tegen de indringer. Het bleek de baas zelf te zijn.



Koningin Elizabeth schijnt namelijk van een nachtelijke wandeling te houden als ze 's nachts niet kan slapen. Toen de bewaker besefte dat het de koningin zelf was, flapte hij er naar eigen zeggen uit: "Bloody hell, majesteit, ik schoot u bijna neer."



Vloeken tegen de koningin is natuurlijk not done in het paleis, de bewaker vertelt dat hij op dat moment al vreesde voor een oorwassing. Maar de koningin vatte het sportief op: "Het is in orde. De volgende keer bel ik wel even van tevoren zodat je me niet hoeft neer te schieten."



De bewaker deed zijn verhaal in de Engelse krant The Times. Anoniem uiteraard, de koninklijke familie zit niet te wachten op onthullingen van dit soort paleisgeheimen. Vanuit Buckingham Palace wilde men dan ook niet reageren op de anekdote.

Maw hij werd niet ontslagen omdat hij vloekte, maar wel omdat hij paleisgeheimen onthulde?

Elisabeth schijnt een heel reëele vrouw te zijn die de humor ergens wel van inziet. @allone : Nee, hij is helemaal niet ontslagen.Elisabeth schijnt een heel reëele vrouw te zijn die de humor ergens wel van inziet.

