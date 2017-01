Mesenterium nu officieel een echt orgaan

U heeft een beetje last van uw mesenterium, zei u? Als uw huisarts u glazig aankijkt bij deze klacht, mag u die verwijzen naar dit artikel.Het mesenterium werd vanaf haar eerste beschrijving, door Leonardo da Vinci, beschouwd als een tamelijk nutteloos aanhangsel in de buikholte.De afgelopen vier jaren verzamelde J. Calvin Coffey van het universiteitsziekenhuis Limerick in Ierland bewijs dat zijn ontdekking uit 2012 klopt.Het mesenterium blijkt inderdaad een apart orgaan te zijn en dankzij deze ontdekking kunnen ziekten in de buikholte nauwkeuriger worden vastgesteld.Eerst moet echter de functie worden vastgesteld, zegt Coffey, om een abnormaal functioneren te kunnen identificeren.