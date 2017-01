30 liter mensenpoep achtergelaten bij cafe

In Den Helder heeft iemand een emmer vol met mensenpoep voor een café gezet. De brandweer zette de hele straat af om de boel op te ruimen, schrijft regionale omroep NH.Er zat volgens de brandweer dertig liter poep in de emmer; dat zijn zo'n zestig drollen. En dat stonk behoorlijk. "Alsof je alles wat uit je lichaam komt, kots, schijt, urine, mengt met lijklucht", vertelt de schoonzoon van de eigenares van het café. Hij had de emmer gevonden en meteen de hulpdiensten gebeld.Hoe de emmer daar kwam is nog een raadsel."Ze hebben ermee moeten sjouwen of iemand heeft het achter op de fiets gehad. Zij hebben er in ieder geval meer moeite voor gedaan dan wij. Wij hebben de emmer niet aangeraakt", zegt de schoonzoon.De daders zijn waarschijnlijk gefilmd door een camera in het café. Er moet 24 uur aan beeldmateriaal worden teruggekeken. "We hebben nog niet alles gezien, maar we vermoeden dat ze erop staan, dat moet haast wel." Zodra de beelden van de daders zijn gevonden, gaan ze naar de politie.