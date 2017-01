Barman zag hoe man verkrachtingsdrug in drankje van vrouw deed, dus verwisselde hij hun glazen

Een oplettende barman gaf een potentiŽle verkrachter een koekje van eigen deeg toen hij zag hoe de man een vrouw probeerde te verdoven. De man liet ee

06-01-2017

Moeilijk..



Ja hij had de politie in moeten schakelen. En nee hij had de glazen niet moeten omdraaien.



Maar, de dader krijgt een koekje van eigen deeg. Alleen verder heeft de dader er geen les aan behalve dat hij de volgende keer beter moet opletten vanuit welk glas hij drinkt.



Overigens vind ik dat de barman er hoog uit een waarschuwing over moet krijgen mocht hij gepakt worden.



EN ik hoop dat hij de dame heeft ingelicht.