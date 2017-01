#prayforscarborough: Britten in humoristische bui na beving

De lichte aardbeving in de Noordzee, voor de Engelse oostkust, werd gevoeld tot in Scarborough. Al is "gevoeld" misschien een groot woord. De grootste aardbeving in 10 jaar in Groot-BrittanniŽ was eigenlijk nauwelijks voelbaar. En daar werd op sociale media handig op ingespeeld.

Het epicentrum van de beving, die een kracht van 3,9 had, lag ongeveer 160 kilometer voor de Britse oostkust, ter hoogte van Yorkshire in het noorden van Engeland. Daar bevindt zich ook het historische stadje Scarborough, een toeristische trekpleister in de regio.



De beving, de "zwaarste" sinds die in Lincolshire in 2008 (toen met een kracht van 5,2), kwam dan wel in het nieuws, de meesten hadden er niks van gevoeld. Dat inspireerde creatievelingen op Twitter tot enkele opmerkelijke foto's. Daarin wordt de grote impact getoond die de aardbeving wel had: omvergevallen vuilniscontainers of stoelen, een schaap dat er voor dood bijlag enz.



Eťn bewoner werd gevraagd of de aarde voor hem had bewogen. Hij antwoordde: "Helemaal niet. Enkel mijn 'cup of tea' bewoog", schrijft The Daily Mail. Iemand anders schrijft: "De beving heeft voor 11,50 pond schade veroorzaakt." Of er wordt gesuggereerd dat er sowieso wel iets kan verbeteren: "Er zijn plaatselijke berichten dat er voor 1,2 miljoen verbeteringen kunnen worden gedaan bij het strand."



Humorist Carl Jones postte dan weer de ruÔnes van het plaatselijke kasteel op Twitter met de tekst: "Verschrikkelijke beelden van Scarborough Castle na de aardbeving. Moeilijk te geloven dat het gisteren nog een Travelodge was."



Aardbevingen zijn heel zeldzaam aan de Britse oostkust: "Ze zijn bijna onbestaand in Oost-Schotland en Noord-Oost-Engeland. De Noordzee is actiever dan het vasteland", gaf de Britse Geologische Dienst nog droogjes mee.

