Veel belangstelling voor kleine duurzame huisjes

WESTBROEK - Steeds meer mensen zien toekomst in een zogenoemd Tiny House, een duurzaam huisje op zo'n twintig vierkante meter. Ook de familie Schutten uit Zeist is enthousiast over het fenomeen en bouwt in een schuur in Westbroek aan een eigen huisje."Het is een heel ecologisch huis", vertelt Gijsbert Schutten. "Het huis wordt warm gehouden met een houtkachel en het water uit de douche komt uit een duurzaam systeem."Het gezin met twee kleine kinderen en een hond gaat er permanent wonen. "De kinderen slapen in een bedstee boven elkaar. Wij slapen op een soort zoldertje aan de andere kant", vertelt Karin Prins. "Als ze gaan puberen, maken we voor hen gewoon nog een Tiny House. Of een tipi-tent, ook leuk!"De familie Schutten hoopt meer mensen warm te maken voor een Tiny House. "Vorige week hielden we een open dag. Er kwamen zestig mensen op af!" aldus Prins. Ook is er een speciale Facebookpagina voor mensen in Utrecht die ge´nteresseerd zijn.Een Tiny House kost zo'n 30.000 euro. Veel mensen willen het in de natuur plaatsen, maar niet elke gemeente loopt daar warm voor. De familie Schutten is met de gemeente Zeist in gesprek of ze hun Tiny House straks in het natuurgebied de Boswerf mogen zetten.