Trump-haan standbeeld opgericht in China

Een reusachtig standbeeld waarbij Donald Trump als een haan wordt afgebeeld, is opgericht in een winkelcentrum in de Chinese stad Taiyuan. Het als parodie bedoelde gevogelte, dat het kapsel heeft van de nieuwgekozen president en dat duidelijk de kenmerkende Trump-achtige handgebaren maakt, is de mascotte van de N1 ArtWalk Mall in het kader van de viering van het nieuwe jaar, het “Jaar van de Haan”.Een heel scala van Trump-hanen wordt nu aan het grote publiek te koop aangeboden, zoals een 10 meter hoog model met een prijskaartje van € 1650, maar de wat minder indrukwekkende uitvoeringen zijn al verkrijgbaar voor de iets redelijker prijs van € 55.Wei Qing, woordvoerder van Shenghe Yangtai, het bedrijf dat de hanen verkoopt, vertelde CNN:. "Ik denk dat de haan heel schattig en grappig is, het kapsel en de wenkbrauwen lijken erg op Donald Trump, ik weet zeker dat het veel klanten zal weten te trekken."De nieuwgekozen president heeft de laatste tijd in China veel emoties losgemaakt, vooral toen bekend werd dat hij een telefoongesprek had aangenomen van de president van Taiwan, dat door China als een afvallige provincie wordt beschouwd. Hij beschuldigde Beijing ook van valuta manipulatie, bekritiseerde de opbouw van de Chinese militaire macht in de Zuid-Chinese Zee, en hij beweerde dat Chinese agenten een Amerikaans onderzoeksdrone hadden gestolen.