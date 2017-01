05-01-2017 14:42:15

@ Quote: Op 29 december beviel ze van een flinke dochter: Nele. De baby is kerngezond. Cindy gaat de toekomst optimistisch tegemoet.Gezellig met de kleine naar de dierentuin. Wel even iets beter opletten als je in de cafetaria zit te smikkelen, daar vlak bij het verblijf van de wolven.