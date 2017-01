Alkmaarder (34) racet met 175 km/u langs politiecontrole en raakt rijbewijs kwijt

Een Alkmaarder heeft zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij ruim 100 kilometer te hard reed op de A7 tussen Sneek en Joure.

Dat meldt de politie op Facebook.

De 34-jarige automobilist passeerde de lasercontrole van de politie met een snelheid van 175 kilometer per uur. De maximum snelheid op dat stuk weg is 70 kilometer per uur.

05-01-2017 12:11:05 josc1965

Die ging zo hard dat hij het bord met 70 erop nooit heeft gezien...

