Zweden in 2017: het jaar van de gestöpte sökken

Een kapotte broekrits of een gat in je sok. Meestal een goede reden om naar nieuwe kleding te gaan shoppen. Maar het gemak waarmee we dat tegenwoordig doen, daar moeten we vanaf, vinden ze in Zweden. De belastingdienst in het land gaat daarbij helpen.



Op 1 januari is een wet ingegaan waardoor de btw voor reparaties bij de schoenmaker en kleermaker meer dan gehalveerd wordt; van 25 naar 12 procent. Ook je band laten plakken bij de fietsenmaker valt in het nieuwe jaar in het lagere belastingtarief.

Hergebruik van spullen in plaats van nieuwe kopen zorgt voor een duurzamere levensstijl en voor grote milieuvoordelen.



Zweden wil het zo aantrekkelijker maken om je spullen te laten repareren, in plaats van weg te gooien. Met als extra voordeel dat repareren zorgt voor werk, terwijl nieuwe spullen vaak in het buitenland worden gemaakt en dus minder werk opleveren.



Toch zijn ze in Zweden nog vrij duur uit als je het vergelijkt met onze situatie. In Nederland betaal je voor reparaties aan je kleren, schoenen of fiets het lage belastingtarief van 6 procent. De helft van de Zweedse btw.



Interessanter is het in Zweden als je wasmachine stukgaat. Ten opzichte van vorig jaar dan. Want je bent nog steeds veel geld kwijt om hem te repareren. Maar van de uurkosten die de reparateur maakt, krijg je de helft terug van de belastingdienst. Zulke belastingvoordeeltjes heb jij bij ons dan weer niet.

Voorbeeld: Je wasmachine is stuk. Repareren kost zo'n 80 euro per uur.

Dankzij de nieuwe wet betaal je maar de helft, 40 euro dus.

Ter vergelijking: een nieuwe wasmachine kost je al snel 400 euro.



Zweden loopt toch al voorop als het om recyclen gaat. Het land recyclet bijna 100 procent van al het afval dat ze hebben. Het meeste wordt gebruikt om bijna de helft van de huizen in het land te verwarmen. Om de boel draaiend te houden, importeren ze in Zweden zelfs afval.



"Eigenlijk heeft het land een te hoge recyclingcapaciteit", zegt geowetenschapper Maarten Bakker van de TU Delft. "Daarin is Zweden wel uniek. Ze hebben geïnvesteerd in bio-verbranding om energie op te wekken. Om het allemaal efficiënt te laten draaien, halen ze bijvoorbeeld al jaren afvalhout uit het buitenland."

