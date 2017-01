Voordeur van Duitser dichtgemetseld tijdens slaap

Een man uit het Duitse Mainhausen keek deze week vreemd op toen hij zijn huis wilde verlaten om naar buiten te gaan. Onbekenden hadden 's nachts zijn voordeur dichtgemetseld.



"De man deed 's ochtends zijn deur open en stond voor een muur," vertelt politiewoordvoerder Ingbert Zacharias aan het Duitse Hessenschau. "Iemand heeft inderdaad 's nachts in de wijk Mainhausen onopgemerkt maar ordelijk, steen voor steen met mortel vastgezet en zo de ingang van het huis dichtgemaakt."



De politie gaat ervan uit dat de gemetselde muur het werk is van meerdere daders. Zowel de bewoners als omwonenden hebben 's nachts niets gemerkt van de bouw van de muur.



Waarom de deur werd dichtgemaakt is vooralsnog een raadsel. "Een grap of een ruzie'', aldus de politie. De politie vindt de zaak absoluut niet grappig, want de metselaars veroorzaakten een schade van ongeveer 500 euro aan het huis. De deur, het frame en de bel raakten beschadigd.



De politie is ervan overtuigd dat ze daders te pakken zullen krijgen. "Dit is het klassieke verhaal waarmee iemand uitpakt aan de bar. En dan belandt hij heel snel bij ons".



Volgens Duitse media doet het incident denken aan de bouw van de Muur tussen Oost en West in augustus 1961. Toen vonden diverse Berlijners ook hun voordeur dichtgemetseld.

