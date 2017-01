2-jarig jongetje redt tweelingbroer die gekneld zit onder zware kast

Op de beelden zien we twee speelvogels. De tweelingbroers klauteren op een kast. En helaas valt het zware ding om. Recht op het lijfje van een van de twee broers.Terwijl zijn broertje Bowdy duidelijk gekneld zit, besluit Brock de situatie eerst schijnbaar in te schatten. Na enige twijfel vindt de held toch een oplossing. Een paar keer stevig duwen blijkt de beste oplossing te zijn.Papa Ricky deelt het verhaal Ún de video op Facebook. "Ik was eerst wat terughoudend om dit te posten. Maar naast aandacht vestigen op dit soort dingen wil ik ook gewoon het ongelooflijke tonen dat mijn zoontje hier deed. We weten dat Bowdy niet 'alleen' was toen hij de zware kast wegduwde van Brock. We voelen ons gezegend. En zorg er altijd voor dat je alle kasten vastmaakt!" Een wijze les...