Belgische voedselbank stopt er mee: ze hebben genoeg van ontevreden klanten

Een voedselbank in Mechelen geeft er de brui aan. De klanten zijn zo kieskeurig dat de vrijwilligers er geen zin meer in hebben.



S.O.S. Hulpbetoon, zoals de organisatie heet, moet het huidige pand verlaten, maar gaat niet meer op zoek naar iets anders. Dat heeft niet alleen te maken met perikelen rondom de nieuwe behuizing die moet worden gezocht. Wat ook een belangrijke rol speelt is de ontevredenheid van de klanten, zegt voorzitter Patrick Nolf in Het Nieuwsblad.



De vaak oudere vrijwilligers van de voedselbank zijn gekwetst door de toenemende ondankbaarheid van bezoekers. “Basisproducten zoals rijst vin­den sommigen te gewoontjes”, zegt hij. “Een deel weigert het met de nodige discussies, an­deren gooien ze zelfs weg. Ook vanmorgen vonden we producten op de parkeerplaats aan de overkant terug.”



“We hebben de indruk dat het komen halen van voedsel een gelegenheid is om luxegoederen te kopen. Dat is niet motiverend”, zegt Nolf. “De mensen die hulp krijgen worden alsmaar veeleisender, soms agressief.”

04-01-2017 16:02:34 allone

Hoogst waarschijnlijk hebben ze het niet echt nodig. Anders zouden ze toch wel dankbaar zijn..

