Bagagehandler geraakt opgesloten in ruim, vliegt anderhalf uur mee met passagiersvliegtuig

Een man die bagage aan het inladen was op een vlucht van Charlotte (North Carolina) naar Washington DC, is vast komen te zitten in het ruim en vloog anderhalf uur mee in het bagagecompartiment. Hoe hij kwam vast te zitten is nog niet bekend. Mogelijk werd hij (toevallig) opgesloten door zijn collega’s.

De man zat vast op vlucht 6060 van United Express. Tijdens de vlucht kwam de bemanning erachter dat iemand in het ruim zat en werden reddingsteams voor bij de landing ingeseind.



"It's going to be an apparent baggage handler that got locked in the baggage compartment. It's going to be in the rear cargo area. Should have been pressurized. Unknown injuries at this time" luidde die boodschap.



Maar de man bleek ongedeerd en weigerde medische hulp. In eerste instantie werd gedacht aan kwaadaardig opzet: hoewel de man bedrijfskleding van de firma die de bagage afhandelt op Charlotte Douglas International Airport, had hij geen identificatiepasje bij zich. Dat lag nog op de luchthaven in Charlotte zei hij.



Omdat de politie zeker wilde weten dat hij werkte op het vliegveld en geen verstekeling was, werd hij meegenomen voor ondervraging.



United Airlines onderzoekt hoe het incident is kunnen gebeuren.

Je zult het maar meemaken.



En daar sta je dan na anderhalf uur in Washington DC. ...Heb je wel lekker een gratis vlucht gehad van Charlotte naar Washington DC. Zielig voor die medewerker.Je zult het maar meemaken.En daar sta je dan na anderhalf uur in Washington DC. ...Heb je wel lekker een gratis vlucht gehad van Charlotte naar Washington DC.

