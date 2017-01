Vietnamese man heeft 18 jaar lang schaar in maag

Een 54-jarige Vietnamese man verwachtte dit niet te horen toen hij naar het ziekenhuis ging na een ongeluk. Op een röntgenfoto zagen de doktoren geen breuk in zijn botten, maar een schaar in zijn maag.De schaar was 18 jaar geleden in zijn maag terechtgekomen tijdens een operatie. De dokter vergat de schaar eruit te halen, en hechtte vervolgens het lichaam met de schaar erin dicht.Doktoren hebben de schaar, die verroest was aan de uiteinden, operatief uit zijn lichaam gehaald. Dat was moeilijk, want de schaar was in de loop der jaren vast komen te zitten aan zijn ingewanden.De man heeft tijdens de 18 jaar nooit iets raars gevoeld.