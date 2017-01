Zeiler mogelijk opgegeten door kannibalen

Het leek de reis naar het paradijs, maar de droomreis van de Duitse zeiler Stefan Ramin en zijn vrouw Heike Dorsch eindigde in een nachtmerrie.



Op Nuku Hiva, een afgelegen eiland in Frans PolynesiŽ, zijn resten gevonden van Ramins lichaam. Australische media melden dat hij in stukken is gehakt en is opgegeten door kannibalen.



Het Duitse stel was sinds 2008 met hun zeilboot op wereldreis en was van plan om een paar maanden door te brengen in Frans PolynesiŽ. Ze wilden graag een traditionele geitenjacht meemaken op het 2800 inwoners tellende eiland.



Vorige week was de 40-jarige Ramin op een jachttrip gegaan, maar de lokale gids zou zonder hem zijn teruggekeerd naar de kust, met het verhaal dat de Duitser gewond was geraakt. Toen zijn vrouw Heike de gids volgde, werd ze naar eigen zeggen door hem aangerand. Ze zou aan een boom zijn vastgebonden, maar wist te ontsnappen.



De gealarmeerde politie ontdekte niet veel later menselijke resten in de as van een vuur. Via een gebitsreconstructie werd de identiteit van Stefan Ramin vastgesteld. De overige resten worden nu naar een forensisch instituut in Parijs gestuurd voor verder dna-onderzoek.



De officier van justitie op Tahiti, Josť Thorel, ontkent desgevraagd dat de Duitser is opgegeten. Volgens hem werd zijn lichaam in het vuur gegooid om het te laten verdwijnen.



Gids Henri Haiti is nog altijd voortvluchtig. De politie is met 22 man en een hondenteam naar hem op zoek. Ook is de hulp van het leger ingeroepen. Nuku Hiva is tweemaal zo groot als Texel, maar is dunbevolkt en kent dichte wouden en steile kliffen.



Nuku Hiva is onderdeel van Frans PolynesiŽ en ligt midden in de Stille Oceaan. Het bekendste eiland van Frans PolynesiŽ is Tahiti, ongeveer 1500 kilometer naar het zuidwesten.



Kannibalisme was ooit wijdverbreid op de Polynesische eilanden en kwam voor tot in de 19e eeuw. De eilanden van Fiji stonden ooit bekend als de Kannibalen-eilanden.



De Amerikaan Herman Melville, de schrijver van Moby Dick, deed Nuku Hiva aan in 1842, maar verliet het eiland naar eigen zeggen overhaast toen hij vermoedde dat de eilandbewoners hem vetmestten voor een feestmaal.

Reacties

03-01-2017 11:40:08 stora

Erelid



WMRindex: 4.285

OTindex: 614



Dan moet je elke dag je vinger uitsteken om te zien of je al goed eetbaar bent Ik ga nooit naar dat eiland.Dan moet je elke dag je vinger uitsteken om te zien of je al goed eetbaar bent

03-01-2017 11:45:59 Roxichu

Erelid



WMRindex: 743

OTindex: 6.652

@stora : Dus dáár waren Hansje en Grietje beland...

03-01-2017 11:46:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.572

OTindex: 51.002

@stora : Nou, dat hoef ik niet hoor! Ik kan zó de pan in!

03-01-2017 12:15:53 allone

Stamgast



WMRindex: 24.407

OTindex: 54.211

"Terug naar de natuur"

Het klinkt zo leuk en sportief: de wereld rond reizen...

03-01-2017 12:42:59 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 3.636

OTindex: 6.491

Mij zouden ze laten gaan. Te weinig vlees op mn lichaam.

03-01-2017 12:44:50 stora

Erelid



WMRindex: 4.285

OTindex: 614



Reken maar dat als ze jou laten gaan dat die kannibalen dan echt wel kunnen balen @GroteMop1983 , denk je dat kannibalen geen voorgerecht hebben?Reken maar dat als ze jou laten gaan dat die kannibalen dan echt wel kunnen balen

03-01-2017 12:55:23 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 3.636

OTindex: 6.491

@stora : Ik zou het voorgerecht kunnen zijn, Mamsie een tussendoortje en jij het hoofdgerecht! Ik zou het voorgerecht kunnen zijn, Mamsie een tussendoortje en jij het hoofdgerecht!

03-01-2017 13:05:21 stora

Erelid



WMRindex: 4.285

OTindex: 614

@GroteMop1983 :

: Wat is ze dan? Quote @stora : Wat is ze dan?

is vooral erg aardig en gezellig



Laatste edit 03-01-2017 13:08 @Mamsie is vooral erg aardig en gezellig

03-01-2017 13:50:04 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 7.982

OTindex: 6.531

S



Nou, dat is dan heel aardig gelukt . Een beetje jammer dat ze zelf de rol van geit hebben gespeeld, maar een kniesoor die moeilijk doet over dit soort details. @ Quote: Ze wilden graag een traditionele geitenjacht meemaken.Nou, dat is dan heel aardig gelukt. Een beetje jammer dat ze zelf de rol van geit hebben gespeeld, maar een kniesoor die moeilijk doet over dit soort details.

03-01-2017 13:52:46 allone

Stamgast



WMRindex: 24.407

OTindex: 54.211

@De_Paus: idd., het is sowieso onbeleefd om te weigeren als je uitgenodigd wordt voor een maaltijd

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: