Hond redt hoogbejaarde buurman die al twee dagen in de tuin lag

De Australische hond Zeus heeft een heldendaad verricht. Hij was de enige die doorhad dat zijn 96-jarige buurman hulpeloos in de tuin lag. De dappere hond heeft meer dan een uur lang staan janken aan het hek. Zo kwam zijn baasje erachter dat de buurman hulp nodig had.



Mick Condo vertelde dat zijn hond buiten stond te janken naast het hek van de tuin. Toen hij poolshoogte ging nemen hoorde hij een zwakke stem aan de andere kant van het hek, meldt WA Today. “Help, help, ik heb mijn heup gebroken,” zei de oude man. Hij was twee dagen eerder gevallen en kon niet meer zelf opstaan. Hij had al twee nachten buiten geslapen. Nog een nacht had hij mogelijk niet overleefd. Dankzij Zeus kon hij worden gered. De man herstelt nu van een heupoperatie.

Reacties

