Snipverkouden studente plaatst opmerkelijke bestelling bij snackbar

Wat doe je als je snipverkouden op bed ligt en je zelfs te beroerd voelt om naar de apotheek te gaan voor medicijnen? Een pizza bestellen natuurlijk! Raar, maar in Belfast werkte het wel degelijk voor Fiona Cuffe.De snackbar in de Noord-Ierse hoofdstad postte de opmerkelijke bestelling op hun facebook.Wat Fiona precies besteld heeft, is niet bekend, maar het opmerkingen-veld bij het online bestelformulier gebruikte ze in ieder geval wel op een heel bijzondere manier. "Willen jullie alsjeblieft bij de supermarkt griepmedicijnen voor me meenemen. Ik bestel alleen maar eten om aan die medicijnen te komen. Ik ben doodziek", schreef ze.De pizzakoerier was de beroerdste niet en hij nam de medicijnen voor de studente mee. Haar vader heeft inmiddels laten weten dat het niet voor niets was. Fiona voelt zich alweer een stuk beter, zegt hij in een post waarin hij de snackbar bedankt.