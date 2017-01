02-01-2017 23:06:09

Ook minder knappe mensen hoeven zich nog niet dood te werken. Het komt niet alleen in Japan voor. Ik hoorde van een meisje die daar een tijdje als uitzendkracht secretaresse was geweest dat er jaren geleden op een groot bekend Utrechts advocatenkantoor iets soorgelijks is gebeurd. De werkdruk was daar voor de beginnende advocaten, de stagiaires, zo hoog dat een jonge man achter zijn bureau in een coma is geraakt. Ik zou hier graag de naam van dat kantoor willen noemen, maar ja, ik ben ook maar een eenvoudige Paus en voor je het weet krijg je allerlei procedures aan je broek. Maar daarom is het niet minder waar.