Vuurwerkdief gooit steen door ruit voor lege dozen

Een dief in Den Helder kwam gisteren van een koude kermis thuis. Nadat hij bij een bedrijf een steen door de ruit had gegooid om voor het raam tentoongestelde dozen met vuurwerk te jatten, bleek er iets heel anders in de dozen te zitten.

De bewoner van het huis boven het bedrijf aan de Sluisdijkerstraat werd omstreeks 3.45 uur wakker van flinke klap. Toen hij ging kijken wat er aan de hand was, bleek het raam van het bedrijf ingegooid en waren de dozen verdwenen.

Wat de dief op het moment van zijn daad nog niet wist, was dat er in de dozen uitsluitend lucht zat. De dozen in de winkel werden gebruikt als promotiemateriaal. Wellicht een goede les voor de volgende keer: bij verkooppunten liggen de dozen met vuurwerk achter slot en grendel en in goed beveiligde ruimtes.

