Brandweer bevrijdt peuter uit bioscoopstoel, voorstelling afgebroken

De Amsterdamse brandweer heeft een bioscoopstoel aan gort gezaagd om een peuter te bevrijden. Het ventje was tijdens een voorstelling van film La La Land in De FilmHallen in de hoofdstad vast komen te zitten en kwam met geen mogelijkheid meer los.

Na ongeveer een uur raakte het jongetje met z'n arm bekneld in de stoel. "We hebben geen idee hoe hij dat precies gedaan heeft", zegt Bastiaan Roebert van de FilmHallen. "Zijn ouders ook niet. Eigenlijk zou dat bij onze stoelen niet moeten kunnen, maar hij is zo klein dat hij zich er toch in heeft gewurmd."

Nadat ouders en personeel tevergeefs hadden geprobeerd het ventje los te krijgen, werd besloten de brandweer te bellen. De overige bezoekers werd met een tegoedbon in het vooruitzicht gevraagd de zaal te verlaten. "We wilden de zaal leeg hebben, zodat de brandweer rustig z'n werk kon doen."

Acht brandweermannen

Gewapend met een handzaag kwamen kort daarna acht brandweermannen de bioscoopzaal binnen. "We hadden de stoel ook provisorisch los kunnen draaien, maar we wilden het snel doen voor het jongetje." Dat lukte: door de zitting aan gort te zagen, was het slachtoffertje snel uit z'n benarde positie bevrijd.

Volgens Roebert was het een flink 'avontuur' voor het 'chille ventje', maar heeft het dankzij het snelle optreden van de brandweer niet lang geduurd. "Die mannen waren erg snel, top!" De schade aan de bioscoopstoel neemt hij voor lief. "Daar wordt morgen een nieuwe zitting ingezet."

Snoep

Om van de schrik te bekomen, heeft de peuter van de brandweer een beertje gekregen. "En wij hebben 'm volgestopt met snoep", besluit Roebert.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: