Bergbeklimmer in nood zet berg in brand

De autoriteiten in Beieren hebben wandelaars en bergbeklimmers gevraagd het gebied rond de Jochberg bij Kochel am See te verlaten. Op de berg staat honderd hectare bos in brand. De brand ontstond doordat een man in nood een vuurtje maakte om hulpdiensten te waarschuwen.



De inwoner van München was in de nieuwjaarsnacht met een vriend de 1500 meter hoge berg opgegaan om van het vuurwerk in het dal te genieten. Een kwartier na middernacht kwam hij ten val en stortte 100 meter naar beneden, waarbij hij zijn been brak. Om de reddingswerkers de weg te wijzen maakte hij een kampvuurtje, maar dat liep uit de hand.



Bij het ochtendgloren stond tien hectare bos in brand, enkele uren later waren het er honderd. De belangrijkste weg in het gebied moest worden afgesloten. De brandweer probeert met helikopters de brand onder controle te krijgen. De brandstichter en zijn vriend zijn gered.

Reacties

02-01-2017 10:32:01 allone

Stamgast



WMRindex: 24.357

OTindex: 54.175



En dure redding..

Iig heeft hij het niet te koud gehad



Laatste edit 02-01-2017 10:34 Dramatisch kampvuurtjeEn dure redding..Iig heeft hij het niet te koud gehad

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: