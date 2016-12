Cheers! 10x proosten op het nieuwe jaar

Op Oudejaarsavond klinken de glazen over de hele wereld. Wij zeggen ‘proost’, maar hoe doen anderen het? 10 keer proosten in een andere taal. En… een aantal vreemde buitenlandse gewoontes rond Oud en Nieuw.



1. Cheers (Engels)

Cheers is bekend, maar wat dacht je van Bottoms up? Met Bottoms up wordt letterlijk bedoeld ‘het glas ondersteboven houden’, leegdrinken dus. In Schotland staan de mensen daarnaast ook nog in een kring. Ze zingen Auld Lang Syne, een lied dat ooit geschreven werd door de bekende Schotse dichter Robert Byrne.



2. Cin Cin (Italiaans)

De Italianen proosten op twee manieren: Cin Cin (formeel) of Salute (informeel). Cin Cin heeft als een van de weinige proostuitingen geen betekenis. Het is slechts het geluid dat twee glazen maken als ze elkaar raken. Op Oudejaarsavond dragen de Italianen rood ondergoed en wanneer de klokbellen om middernacht luiden, eten ze traditiegetrouw linzenstoofpot. Bij elke klokslag mag een hap genomen worden. De linzen brengen geluk: ze zijn rond, net als munten.



3. Salud (Spaans)

Salud zeg je tegen Spanjaarden als je proost. Ook zij dragen rood ondergoed en eten om middernacht. Druiven, dit keer. Bij elke klokslag één. Die traditie ontstond in 1909 toen de druivenproductie te groot was. Het was de perfecte manier om van het fruit af te komen. Net als in Nederland houden de Spanjaarden van een feestje tijdens Oud en Nieuw. Waar wij onze Nieuwsjaarduik hebben, genieten zij de volgende ochtend van een traditioneel winterontbijt: warme chocolademelk en gebak.



4. Skål (Deens – Noors- Zweeds)

Skål betekent schaal en stamt af van de vraag of iemand het voedsel wil doorgeven. Nu gebruiken de Scandinaviërs het woord om elkaar geluk te wensen. In Denemarken doen ze daar nog een schepje bovenop. Op Oudejaarsavond is het een goed teken om een hoop gebroken borden voor je deur te vinden. Hoe meer borden, hoe meer vrienden je hebt.



5. Prost (Duits)

Prost op een lekker glaasje Sekt (Duitse bubbles) terwijl een familielid zijn of haar toekomst laat lezen. Zo moet Oud en Nieuw in Duitsland gaan. Gesmolten lood wordt in koud water gedruppeld, een schoorsteenveger wordt aangeraakt of gevraagd om een handje as op je voorhoofd te smeren. De Duitsers doen het voor een beetje geluk.



6. Na zdorovje (Russisch)

In Rusland proosten ze niet. Althans, er bestaat geen woord voor. Hoewel velen beweren dat na zdorovje proost betekent, ontkennen de Russen dat zelf. Tradities hebben ze dan weer wel. Als het eerste bezoek dat je op 1 januari ontvangt mannelijk is, zal het een goed jaar worden.



7. Lechyd da (Welsh)

Lechyd da (lees: yeh-chid dah) betekent proost in Welsh, de officiële taal van Wales. Oudejaarsavond is daar bekend onder de naam Calennig. Vroeger al gaven de mensen in Wales elkaar cadeaus met Oud en Nieuw. Die traditie bestaat ook vandaag de dag nog: het is normaal om vrienden en familie brood en kaas te geven.



8. Kanpai (Japans)

De dag van Oudejaarsavond is in Japan een dag om de Nieuwjaargod Toshigami te verwelkomen. Japanners maken Kadomatsu en/of Shimenawa (bloemstukjes, kransen en slingers) en zorgen dat het huis extra aan de kant is. Kanpai is trouwens het Japanse woord voor proost.



9. Mabuhay (Filipijns)

Mabuhay zeggen ze op de Filipijnen. Met Oud en Nieuw zorgen de Filipijnen ervoor dat ze omringd zijn door ronde vormen. Het is een traditie met betekenis: volgens legendes trekken ronde vormen geld en geluk aan. Het dragen van polkadots, eten van rond fruit en het gooien van muntjes op de klok van twaalf zijn geen uitzonderingen.



10. živjeli (Kroatisch)

In Kroätie en omliggende landen heeft Oudejaarsavond dezelfde betekenis als Kerst in de rest van de wereld. Ze zeggen er živjeli als ze proosten. Zonder de religieuze achtergrond plaatsen Kroaten een boom in hun huizen en komt Ded Moroz cadeautjes brengen. Ded Moroz lijkt op de kerstman, maar draagt een grote bontjas en wordt voortgetrokken door drie paarden in een zogenaamde troika (slee).

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: