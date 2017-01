Planeet kan doodsstrijd sterren overleven

Goed nieuws voor planeten met twee sterren: zij kunnen – in tegenstelling tot planeten met maar één ster (zoals de aarde) – de ellende die gepaard gaat met het sterven van hun sterren, overleven.



Over een paar miljard jaar zal de doodstrijd van onze ster – de zon – beginnen. Daarbij zal de zon uitgroeien tot een rode reus. Dat betekent dat de zon veel helderder en veel groter wordt. Zo groot dat deze de binnenste planeten van het zonnestelsel – Mercurius, Venus en wellicht ook de aarde – opslokt.



Dubbelsterren zijn veelvoorkomende systemen in het universum. Ze bestaan uit twee sterren die rond een gemeenschappelijk zwaartepunt heen bewegen. Wanneer de sterren dicht bij elkaar staan en één van de sterren uitgroeit tot een rode reus, gaan de sterren materiaal uitwisselen en in elkaars richting bewegen.



Een triest verhaal dat een heel andere wending zou krijgen als we niet één maar twee sterren in ons zonnestelsel hadden gehad. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat planeten die rond een dubbelster draaien wel aan de stuiptrekkingen van hun stervende sterren kunnen ontkomen. “We ontdekten dat veel van deze planeten waarschijnlijk de rommelige en gewelddadige laatste stadia van het leven van hun sterren overleven door zich van de sterren te verwijderen,” vertelt onderzoeker Ray Jayawardhana.



De onderzoekers trekken die conclusie op basis van simulaties met negen recent ontdekte planeten die rond dubbelsterren draaien. De simulaties laten zien dat de planeten – zelfs wanneer ze heel dicht bij hun ster staan – de rode reus-fase meestal overleven. De simulaties laten bovendien zien dat de planeten hun afstand tot de sterren enorm kunnen vergroten. In sommige gevallen reizen ze zo ver dat ze uiteindelijk meer dan twee keer verder van hun ster verwijderd zijn dan Pluto van de zon verwijderd is. “Dit verschilt heel sterk van wat er over een paar miljard jaar in ons zonnestelsel gaat gebeuren als de zon evolueert en zo groot wordt dat deze de binnenste planeten zoals Mercurius en Venus en mogelijk de aarde ook, sneller opslokt dan deze zich van de ster weg kunnen haasten,” stelt onderzoeker Veselin Kostov.



De simulaties laten ook zien wat er gebeurt wanneer meerdere planeten rond één stervende dubbelster cirkelen. In dat geval kunnen sommige planeten wel eens uit hun stelsel worden geschopt, terwijl anderen van plek wisselen of zelfs botsen met hun sterren. “De reconfiguratie kan heel dramatisch verlopen als er meerdere planeten zijn,” erkent Keavin Moore. “Hoewel alle bekende planeten rond dubbelsterren gasreuzen zijn, is het mogelijk dat er ergens een aardachtige planeet is die rond twee sterren draait en momenteel migreert naar een baan die de planeet nog wat langer leefbaar maakt.”

Reacties

02-01-2017 09:34:35 allone

Stamgast



WMRindex: 24.370

OTindex: 54.197



Dus tegen de tijd dat de zon een rode reus wordt, verhuizen wij gewoon wat meer richting rode planeet.. Planeten op reisDus tegen de tijd dat de zon een rode reus wordt, verhuizen wij gewoon wat meer richting rode planeet..

02-01-2017 12:48:52 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 57.524

OTindex: 26.526

@allone :

als het zo zit en je wilt het meemaken, dan heb je een goede pensioenverzekering nodig als het zo zit en je wilt het meemaken, dan heb je een goede pensioenverzekering nodig

02-01-2017 12:55:10 allone

Stamgast



WMRindex: 24.370

OTindex: 54.197

@botte_bijl: denk je dat die tegen die tijd nog bestaat?

02-01-2017 12:58:01 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 57.524

OTindex: 26.526

geen idee

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: