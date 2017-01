01-01-2017 16:20:02

Ik zet mijn werktelefoon altijd uit als ik vrij ben. Mijn naaste medewerkers hebben allemaal mijn privénummer en kunnen mij in geval van nood wel bereiken. Maar daar wordt zelden gebruik van gemaakt en ik bel anderen ook alleen in noodgevallen als ze vrij zijn.Overigens werk ik al heel lang met deze mensen dus over privézaken hebben we in onze vrije tijd wel contact