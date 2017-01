Dakloze brengt tas terug en wordt beloond met donaties

Dakloze Gary is de held van Groot-Brittannië. De Brit vond een tas met daarin aankopen ter waarde van 200 pond en bracht deze terug naar de rechtmatige eigenaar. Sindsdien stromen de donaties binnen en krijgt hij banen aangeboden.Gary vond de achtergelaten tas net voor de kerst in een telefooncel in Liverpool. De tas, die Lewis Roberts per ongeluk had achtergelaten, bevatte onder andere een duur pak van Greenwoods Menswear. Gary nam contact op met die winkel om de eigenaar van de tas te kunnen achterhalen. Greenwoods Menswear bracht Lewis het goede nieuws en bracht de twee mannen in contact met elkaar. Gary kon zo de tas persoonlijk aan Lewis overhandigen.Als dank zette Lewis een bericht op Facebook met daarbij een foto van dakloze Gary, met daarbij een oproep om de man aan het werk te helpen. 'Deze man, Gary, vond mijn boodschappentas die ik achterliet in Liverpool gisteravond. […] Hij is ook een kok, dus als iemand een baan voor hem weet. Ondanks dat hij dakloos is heeft hij mijn spullen teruggebracht, terwijl hij ze makkelijk door had kunnen verkopen.'Gary vertelt in de Engelse krant The Mirror het waarom van zijn goede daad: ,,De reden dat ik de tas terug heb gegeven is omdat de eigenaar dat pak had gekocht met een reden – voor een huwelijk, een begrafenis of een feestje – en ik wilde het hem graag teruggeven. Ik weet dat ik het had kunnen verkopen, maar zo ben ik niet. Ik ben niet speciaal, maar heb gewoon het juiste gedaan.”De post op Facebook werd bijna 20.000 keer gedeeld. Er werd een crowdfundingsactie voor Gary gestart en daarmee is inmiddels meer dan 3.000 pond opgehaald.De Brit Darren Galvin startte de actie. ,,Mensen als Gary hebben gewoon een adempauze nodig. Hij is een kok en heeft een kuis en een baan nodig. En om dat voor elkaar te krijgen heeft hij nieuwe kleren nodig. Ik geloof in de mensen van deze wereld en hoop dat we samen Gary kunnen sponsoren om hem weer op de benen te krijgen."