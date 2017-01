Krimp Friesland stopt door vluchtelingen

Het aantal inwoners van Friesland is in 2016 gestegen, na vijf jaar van krimp. De provincie kreeg er in 2016 iets meer dan duizend inwoners bij en telt nu 646.890 inwoners. Het Friesch Dagblad meldt dat zaterdag. De krant heeft de bevolkingscijfers van alle gemeenten opgevraagd.



De groei van Friesland komt vooral door de toestroom van vluchtelingen. In 2016 kwamen er 1005 Friezen bij. Sinds 2011 was het aantal inwoners elk jaar met enkele honderden gekrompen. Leeuwarden is de grootste groeier, mede dankzij mensen die van het platteland naar de hoofdstad verhuisden. Het platteland kromp juist.



Friesland huisvestte in 2016 1452 mensen met een verblijfsvergunning. Dat is bijna evenveel als in 2014 en 2015 bij elkaar.

Reacties

02-01-2017 08:34:29 allone

Stamgast



Maar wonen die op het platteland of in de stad? Waar die vluchtelingen al niet goed voor zijn

02-01-2017 10:41:39 Balderic

Senior lid

@allone : Dat maakt niet uit. De vergrijzing is een van de grootste economische problemen die we hebben en elke nieuwe Nederlander is alleen daarom al welkom.

02-01-2017 10:49:22 allone

Stamgast



@Balderic : vooral als ze jong zijn en kinderen hebben / zullen krijgen?!

02-01-2017 11:46:45 Balderic

Senior lid

@allone : Ja en ja. Maar tot nu toe zijn de meeste jong. De vraag is alleen hoe wij ermee omgaan. Want tot nu toe krijgen ze niet heel veel kansen doordat de procedures veel te lang duren. Daarbij hebben werkgevers nog steeds een sterke voorkeur voor blanke mensen met Nederlandse namen. Maar dat laatste zullen ze zich niet lang kunnen permitteren omdat het aanbod zal achterblijven. De demografie is daar vrij duidelijk over.

02-01-2017 12:45:02 botte bijl

Stamgast



in een kleine vergrijzende dorpskern kunnen een paar gezinnen met kinderen het verschil maken voor de kwijnende middenstand

02-01-2017 16:10:55 kojak

Erelid



@Balderic :

: Dat maakt niet uit. De vergrijzing is een van de grootste economische problemen die we hebben en elke nieuwe Nederlander is alleen daarom al welkom.

Quote @allone : Dat maakt niet uit. De vergrijzing is een van de grootste economische problemen die we hebben en elke nieuwe Nederlander is alleen daarom al welkom.

Dat is pertinent onjuist!

Daarmee praat "links" het opgenomen aantal gelukszoekers goed (lees goed! Hiermee bedoel ik geen vluchtelingen) Deze gehele groep draagt nauwelijks iets bij en kost onze economie klauwen met geld.

Dat is pertinent onjuist! Daarmee praat "links" het opgenomen aantal gelukszoekers goed (lees goed! Hiermee bedoel ik geen vluchtelingen) Deze gehele groep draagt nauwelijks iets bij en kost onze economie klauwen met geld.

