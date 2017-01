He, lekker ontspannend: jezelf opgerold in een doek laten vastknopen

Comfortabel ziet het er niet uit en ontspannend al helemaal niet. Toch is dat laatste nu juist het doel van de nieuwste gezondheidstrend in Japan. Volwassenen laten zich stevig inwikkelen in doeken, om het beschermde gevoel uit de baarmoeder na te bootsen.Otonomaki heet deze nieuwe therapie, wat direct vertaald 'volwassenen inpakken' betekent. Door het veilige 'baarmoedergevoel' kunnen volwassenen zich volledig ontspannen, zo claimen de bedenkers.Bij rusteloze baby's wordt dit inbakeren vaker toegepast, al steekt hun hoofd dan wel boven de doeken uit. De Japanse verloskundige Nobuko Watanabe kwam met het idee op de proppen iets soortgelijks voor volwassenen te verzinnen, omdat zij merkte dat sommige ouders ongerust werden van het idee hun kind in te bakeren."Zij dachten dat het claustrofobisch zou zijn", vertelt Orie Motsuo van Kyoko Proportion, een Japans bedrijf dat de methode aanbiedt, aan BBC. "Nu kunnen volwassenen zelf ervaren hoe goed het voelt om helemaal ingepakt te zijn."Een sessie duurt zo'n 20 minuten en volgens Motsuo zorgt het niet alleen voor ontspanning, maar worden ook spieren in de heupen, benen en schouders er soepeler van. "Doordat je benen en schouders tegen elkaar aan worden gedrukt, wordt je lichaam rechtgetrokken en verdwijnt de pijn uit je rug en heupgewrichten", legt hij uit.De klachten waarmee klanten bij Kyoko Proportion komen, lopen uiteen. Sommigen komen met bekkenklachten na de bevalling, anderen hopen dat op deze manier hun o-benen recht komen te staan. Het merendeel van het klantenbestand bestaat uit vrouwen."Het ziet er krap uit, maar dat is het niet", vertelt een klant aan BBC. "Na de behandeling had ik minder last van mijn schouders en nek." "Ik kon me volledig ontspannen en viel bijna in slaap", vertelt een andere.Of de therapie echt een goed idee is, daarover zijn de meningen verdeeld. Fysiotherapeut Visvanathan Ravi noemt de methode 'gevaarlijk'. "Het kan leiden tot overbelasting van de spieren", zegt hij tegen de Britse nieuwszender. "Misschien niet op korte termijn, maar dan in elk geval op de lange termijn. Ik raad het af deze behandeling te volgen."