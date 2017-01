Belgische duivenmelkers, houd je duiven binnen!

In BelgiŽ moeten duivenmelkers deze periode goed opletten, want Belgen mogen drie weken lang duiven afschieten. Sportduiven mogen dus even niet aan wedstrijden meedoen, anders is er een kans dat de dieren het niet overleven.



"Tils is echt mijn atleet. Hij doet mee aan nationale en wereldkampioenschappen", vertelt duivenmelker Antoine van Bockstael trots als hij naast zijn duivenhok staat. "Mijn duiven gaan nu echt niet naar buiten."



De maatregelen zijn genomen om overlast van wilde duiven te verminderen. "Duiven eten het voer van het vee bij boerderijen. Daardoor kan het voedsel besmet raken met salmonella, waardoor er ziektes bij het vee kunnen ontstaan", vertelt boer Willy Deville.



Maar toch is het jachtseizoen, dat op 17 december begon, ook goed nieuws voor de duivenmelkers. Wilde duiven besmetten 'hun' duiven namelijk ook vaak met ziektes. "En als ze dan terugkomen in het hok, kunnen alle duiven ziek worden", zegt Stefaan van Bockstaele van de Belgische duivenmelkersfederatie.



Op 9 januari is het jachtseizoen voorbij. Dan komen twee weken later ook meteen 30.000 duivenmelkers bij elkaar in Brussel voor de wedstrijd Olympiade 2017.

