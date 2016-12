Afsluitdijk licht op in de strijd tegen kanker

Normaal gesproken is de Afsluitdijk na zonsondergang, afgezien van het licht van passerend verkeer, aardedonker. Nu is de 32 kilometer lange dijk eenmalig verlicht door duizenden lampionnen. Als steunbetuiging aan mensen die zijn getroffen door kanker.Mensen konden bij KWF geld doneren en een lampion met een persoonlijke boodschap over een dierbare op de Afsluitdijk plaatsen. "Mijn lampion brandt voor Grace, omdat ze uitbehandeld is. Ik hou erg veel van haar. Mijn tweede zusje die in korte tijd doodgaat”, is een van de teksten.De eenmalige actie is bedoeld om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. In totaal zijn 6223 lampionnen gedoneerd. Morgen worden ze verwijderd en dan is de dijk 's nachts weer donker.