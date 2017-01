Vader slaat vriend dochter knock-out

Een Amerikaanse vader heeft voor zijn huis een man, die seks met zijn dochter zou hebben gehad, knock-out geslagen. Het geweldsincident werd door een omstander gefilmd waarna de schokkende beelden op filmkanaal YouTube zijn gezet. Het heftige handgemeen, dat recent plaatsvond, is in een paar dagen tijd al miljoenen keren bekeken.Op de beelden is te zien hoe een man tamelijk hardhandig uit een woning wordt gejaagd. Onderaan de trap bij de voordeur krijgt de persoon een flinke klap waarna hij langere tijd bewegingloos op het gazon blijft liggen. Even later staat het slachtoffer, met enige hulp, weer op en wordt uitgenodigd om in het huis verder te praten over het kennelijke zedendelict.