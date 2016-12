Geen boem, maar biem!: Overheid lanceert opvallende vuurwerkcampagne

Een app waarmee knallen in vuurwerkfilmpjes worden vervangen door 'biem!' is een groot succes. Al meer dan 15.000 keer is de Biem!-app gedownload. Maar de partij die de app bedacht heeft, is een nogal onverwachtse. Namelijk: de Nederlandse overheid.Het begon allemaal met dit filmpje Amsterdammer Reggie werd door RTL Nieuws gevraagd naar een explosie die in zijn straat had plaatsgevonden. Om de kracht van de explosie uit te drukken, riep Reggie, die nu door het leven gaat als 'Biem-meneer', 'Biem' in plaats van 'boem'.Al snel ging het filmpje viral en volgden er allerlei parodieŽn. Waarvan hier een compilatie Deze week kondigde de Biem-meneer op Dumpert aan een app te hebben gelanceerd. De zogenoemde Biem!-app De knallen in de vuurwerkfilmpjes die je met je telefoon maakt, worden door deze app vervangen door de uitroep 'biem!'.Een hoewel het eigenlijk geheim moest blijven, blijkt nu dat de Nederlandse overheid achter de app zit. Vuurwerk film je het beste van een afstand van zo'n 8 meter, hierdoor blijven mensen dus veilig op afstand, is het idee.Het reclamebureau Grey ontwierp de app in opdracht van de overheid. "De overheid heeft de campagne en app gefinancierd", vertelt Claudine Janssen van Grey. "Op Dumpert is vervolgens ruimte gekocht om de app te promoten."En met succes dus: de app, alleen nog verkrijgbaar voor Android, is inmiddels al 15.000 keer gedownload. "Het is bedoeld als positieve campagne", legt Janssen uit. "Niet langer de waarschuwing: 'je bent een rund als je met vuurwerk stunt'. Maar in plaats daarvan gaat de overheid er in deze campagne van uit dat er vuurwerk wordt afgestoken en wil zij dat dit veilig gebeurt. Deze app moet onbewust het gedrag beÔnvloeden."