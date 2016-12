Stroomdraad van drie atomen dik

Amerikaanse onderzoekers zijn er in geslaagd om de dunste stroomdraad ooit te maken. Hun draad is slechts drie atomen dik. Ze gebruiken daarvoor diamantoiden. Dit zijn de kleinste stukjes diamant die er zijn.



Ieder stukje nanodraad bestaat uit drie blokjes: een diamantoide, een zwavelatoom en een koperatoom. De drie blokjes binden zich zelfstandig aan elkaar. “Eigenlijk is het heel simpel”, vertelt Stanford-professor Hao Yan. “Je dumpt deze ingrediënten bij elkaar en na een half uur ontstaat er een draad. Het lijkt wel alsof de diamantoiden weten waar ze naartoe moeten.”



Het grote voordeel van diamantoiden is dat ze zich aan elkaar hechten door de vanderwaalskrachten. Dit zijn dezelfde krachten waar gekko’s van gebruikmaken om met hun plakkerige tenen aan bomen te kleven. De vanderwaalskrachten zijn zwakke tot zeer zwakke elektromagnetische krachten tussen atomen of moleculen, genoemd naar de Nederlandse natuurkundige Johannes Diderik van der Waals. De grootte van de krachten hangt af van de omvang van moleculen, of moleculen elkaar goed kunnen benaderen en of er meer elektronen in moleculen voorkomen.



De onderzoekers hopen dat hun onderzoek leidt tot allerlei nieuwe producten, zoals stof dat elektriciteit opwekt en supergeleidende materialen die elektriciteit geleiden zonder enig verlies.

